Amichevoli

Marcelo Brozovic salta Inter-Villarreal, amichevole in programma oggi a Pescara: la notizia, riportata dal Corriere dello Sport, non deve però allarmare più di tanto i tifosi nerazzurri. Il centrocampista croato infatti ha avvertito un fastidio muscolare al polpaccio nell'ultima seduta di allenamento, ma non si dovrebbe trattare di nulla di grave.

"Ecco perché stamani il numero 77 non sarà nell'elenco dei nerazzurri che partiranno da Malpensa in aereo per Pescara - si legge -. Un peccato perché il tecnico di Piacenza aveva intenzione di mettere in campo l'undici sul quale avrebbe puntato anche contro la formazione di Baroni, ovvero con Skriniar per la prima volta titolare in un'amichevole ufficiale".

Chi al suo posto?

Asllani è pronto a prendere il testimone da Brozovic: il neo-arrivato dall'Empoli infatti ha sempre ben figurato quando schierato in mezzo al campo nella fase pre-campionato dell'Inter. Non saranno invece convocati per ragioni di mercato Pinamonti, Salcedo, Agoume e Sanchez.

La probabile formazione

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

