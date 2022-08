, che non va oltre lo Gara molto spezzettata nella cornice di Castel di Sangro : per il tecnico dei campani è stata l'occasione di ruotare quasi tutti gli elementi della rosa con i numerosi cambi operati nel corso della seconda frazione. Per gli azzurri, ora, si comincia a fare sul serio: il prossimo appuntamento è in calendario il prossimo 15 agosto, quando Osimhen e compagni sfideranno il Verona nel primo turno di campionato.