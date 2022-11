Amichevoli

Simone Pafundi se ne parla già da tempo, ma ora il suo nome è noto anche alla maggioranza degli appassionati italiani. A 16 anni e 247 giorni mette piede in campo Nell'ultimo secolo nessuno aveva esordito così precocemente con la Nazionale maggiore, Pafundi batte anche Donnarumma che giocò la sua prima partita a 17 anni e 188 giorni. Speriamo ora di vederlo in campo anche nella nostra Serie A con la maglia dell'Udinese. In Friuli dise ne parla già da tempo, ma ora il suo nome è noto anche alla maggioranza degli appassionati italiani.mette piede in campo nel finale di Albania-Italia , amichevole vinta dagli azzurri per 1-3. In pochi minuti in campo è riuscito subito a farsi notare, andando anche vicino ad un gol che avrebbe avuto del clamoroso.con la Nazionale maggiore, Pafundi batte anche Donnarumma che giocò la sua prima partita a 17 anni e 188 giorni. Speriamo ora di vederlo in campo anche nella nostra Serie A con la maglia dell'Udinese.

Simone Pafundi (Udinese) Credit Foto Getty Images

Ecco i 4 esordi più precoci nella storia della nostra Nazionale.

Giocatore Età all'esordio 1. Rodolfo GAVINELLI (1911) 16 anni, 97 giorni 2. Renzo DE VECCHI (1910) 16 anni, 111 giorni 3. Simone PAFUNDI (2022) 16 anni, 247 giorni 4. Gianluigi DONNARUMMA (2016) 16 anni, 188 giorni

Chi è Simone Pafundi?

Nato il 14 marzo 2006 a Monfalcone, in Friuli, da genitori partenopei, Simone ha cominciato a giocare a pallone da ragazzino e già da piccolo è finito spesso a giocare con i ragazzi più grandi di lui. Proprio in una partita giocata con la sua squadra locale - il Monfalcone - contro l'Udinese all'età di 8 anni con compagni e avversari di 10, Simone si è messo in mostra, servendo un assist e colpendo una traversa. Lo staff bianconero ci ha messo poco a capire che in lui ci poteva essere un grande potenziale: per questo non esitò ad aggregarlo alla propria squadra esordienti prima e Primavera poi.

Nel 2020-21, da marzo in poi è riuscito ad affermarsi e a conquistare un posto in squadra: 9 partite e due assist per lui. Nell'anno successivo - chiuso dall'Udinese al primo posto, con tanto di promozione in Primavera 1 - la vera e propria esplosione, nonostante un brutto infortunio che lo ha costretto ai box da novembre a febbraio: 6 gol e 7 assisti in 16 partite. Un cammino che lo ha portato dritto dritto in Serie A: il 22 maggio 2022 infatti, entra in campo al minuto 68 al posto di Roberto Pereyra in Salernitana-Udinese 0-4, diventando il primo 2006 a scendere in campo nel massimo campionato italiano.

E non finisce qui: prima dell'esordio in Serie, il 20 maggio, era arrivata anche la chiamata di Roberto Mancini, che lo convoca per lo stage che si svolge dal 24 al 26 maggio. Quest'anno Simone si sta confermando: 3 gol e 6 assist in 9 partite tra Primavera 1 e Coppa Primavera, il tutto naturalmente con la maglia dell'Udinese. In questa stagione ha già raccolto 4 convocazioni in prima squadra, in occasione delle partite con Milan, Salernitana, Inter e Lecce, ma senza entrare in campo. In Nazionale ha messo insieme 5 partite con l'Under 17: tra queste 4 gol e 2 assist in 3 match di qualificazione europee. Non male.

Ad Udine si sta benissimo, è una società che cura tanto il settore giovanile e Simone la considera casa sua anche se tifa Napoli. E' un trampolino di lancio, in futuro ci aspettiamo di trovare più spazio per dimostrare ciò che si dice di lui come calciatore".(papà Salvatore Pafundi a CalcioNapoli24 TV)

Caratteristiche e ruolo

Mancino naturale, Simone Pafundi è un giocatore brevilineo con talento da vendere: ha la maglia numero 10 vergata sulle spalle e una qualità visibile a occhio nudo. "Gioca un altro sport", sentirete dire a chi lo vede spesso giocare. Trequartista, si abbassa spesso sulla linea di centrocampo per avere la palla più spesso tra i piedi. Il controllo di palla è "alla Messi": punta il diretto avversario e sposta la sfera alla velocità della luce, evitando il contrasto. L'uno contro uno è il suo forte: creando la superiorità numerica poi può liberare al tiro un compagno di squadra oppure indovinare l'angolo con il suo magico sinistro. Non è difficile credere che il Mancio si sia subito innamorato di lui.

