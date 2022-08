La Roma di Josè Mourinho ha demolito 4-0 lo Shakhtar Donetsk in un Olimpico con oltre 65 mila spettatori, accorsi per la presentazione ufficiale della squadra. A sbloccare la sfida un mancino violento di capitan Pellegrini al 19', al termine di un'azione orchestrata da . A sbloccare la sfida un mancino violento di capitan Pellegrini al 19', al termine di un'azione orchestrata da Zaniolo, Dybala, Abraham e lo stesso capitano giallorosso . Al minuto 39, Abraham ha poi recuperato un bel pallone sulla trequarti, servendo Mancini a centro area dopo un velo di Zaniolo. Piattone e gol del 2-0. Nel finale di primo tempo, sfortunato Konoplia a ribadire nella propria porta un pallone crossato dalla destra da Matic, nel tentativo di anticipare Spinazzola.

Nella ripresa, con gli ingessi in campo di Smalling, Svilar, Ibanez, Karsdorp, Cristante ed El Shaarawy, la Roma ha continuato a spingere sull'acceleratore. Sul gol del 4-0 la firma è stata di Nicolò Zaniolo, bravo a chiudere col mancino un buon contropiede guidato da El Shaarawy. Dopo l'esordio ufficiale di Wijnaldum, entrato al posto di Zaniolo, Pellegrini ha anche colpito una traversa al 75', con una gran conclusione dalla distanza.

Roma-Shakhtar Donetsk, amichevole Credit Foto Getty Images

Nel complesso, solida prova dei ragazzi di Mourinho. Centrali che non hanno mai sofferto nulla, con Karsdorp e Spinazzola promossi sulle fasce. Bene Matic in mezzo. Ottimo l'ingresso di El Shaarawy nella ripresa. Capitolo attacco: Zaniolo è già in forma Campionato, così come Pellegrini. Dybala che si è sciolto col passare dei minuti dopo un avvio di leggera tensione. Promosso anche Abraham, sempre altruista ed intelligente nelle scelte.

IL TABELLINO

Roma: (3-4-2-1): Rui Patricio (46' Svilar, dall'81' Boer); Mancini (dal 63' Bove), Kumbulla (dal 46' Smalling), Vina (dal 46' Ibanez); Celik (dal 46' Karsdorp), Pellegrini (dall'81' Shomurodov), Matic (dal 46' Cristante), Spinazzola (dal 59' El Shaarawy); Dybala (dall'81' Tripi), Zaniolo (dal 63' Wijnaldum); Abraham (dall'81' Afena-Gyan)

Shakhtar: (4-2-3-1): Trubin; Matviienko, Konoplia, Kryvtsov, Bondar, Djurasek, Kulakov; Sudakov, Mykhaylichenko, Mudryk; Vakula

GOL - 19' Pellegrini (R), 39' Mancini (R), 45+2' Aut. Konoplia (S), 59' Zaniolo (R), 87' Bove (R)

ASSIST - Abraham (R), Abraham (R), El Shaarawy (R), El Shaarawy (R)

NOTE: AMMONITI - Nessuno

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

19' - GOOOOOOOL!!! PELLEGRINI! Serie di scambi rapidissimi nello stretto tra Zaniolo e Dybala, scarico per Abraham, imbucata per il capitano e piattone mancino a far esplodere l'Olimpico. Che azione dei Fab-4 giallorossi!

Dybala con la maglia della Roma Credit Foto Getty Images

32' - DYBALA, PAZZESCO! Numero di tacco dell'argentino che con una magia si è inventato spazio a centro area per poi concludere violentemente in porta. Bravo Trubin ad opporsi.

39' - RETEEEE! MANCINI, 2-0 ROMA! Errore in disimpegno della difesa dello Shakhtar, recupero di Abraham, bravo a scaricare a centro area per Zaniolo e ancor più intelligente velo del fantasista azzurro. Tap-in facile facile del centrale giallorosso, inseritorsi a centro area.

42' - PALO DI ZANIOLO! Percussione dalla sinistra di Zaniolo, dribbling secco e terrificante mancino da fuori area che si stampa sul palo.

45+2' - 3-0! AUTOGOL DI KONOPLIA! Recupero alto del pallone di Matic, cross teso a centro area per Spinazzola e goffa deviazione del centrale ospite che spedisce il pallone all'interno della porta di Trubin.

60' - RETEEEEEE! 4-0, ZANIOLO! Accelerazione straripante di El Shaarawy sulla sinistra, bravo a spingere il contropiede giallorosso e ad imbucare per il taglio di Zaniolo, rapidissimo a concludere in porta col mancino.

74' - TRAVERSA DI PELLEGRINI! Appoggio al limite dell'area di Karsdorp e conclusione a giro a rimorchio del capitano, sfortunato nel veder il pallone colpire prima la traversa e poi la schiena di Pyatov, per poi finire a lato.

87' - RETEEEE! BOVE, 5-0! Altra percussione di El Shaarawy, scarico alle spalle per il giovane subentrato e mancino rasoterra che non ha lasciato scampo a Pyatov.

Roma-Shakhtar Donetsk, Mancini e Dybala Credit Foto Getty Images

IL MIGLIORE

Nicolò ZANIOLO - Un gol, un palo clamoroso, il velo che ha portato al gol di Mancini e tante altre giocate di raffinatezza e qualità. Il fantasista giallorosso, acclamatissimo dalla Curva Sud, dimostra ancora una volta di essere determinante per questa squadra nonostante la faraonica campagna acquisti effettuata.

IL PEGGIORE

Yukhym KONOPLIA - Goffo, impreciso e sempre in difficoltà quando chiamato a leggere le intenzioni dei vari Dybala, Zaniolo, Abraham e Pellegrini. Rovina definitivamente la sua prova con la disattenzione che porta all'autogol sul finire del primo tempo.

IL MOMENTO SOCIAL

