contro i Campioni d'Europa della Germania, salvo cadere sul punteggio finale di 4-2. Al Del Conero di Ancona, la formazione tedesca si è imposta piuttosto agevolmente, prendendo il largo a inizio ripresa. C'è un po' d'Italia a poche ore dalla partenza dei Mondiali in Qatar : nel tardo pomeriggio di sabato gli Azzurrini del ct Nicolato hanno lottato, salvo cadere sul punteggio finale di. Al Del Conero di Ancona, la formazione tedesca si è imposta piuttosto agevolmente, prendendo il largo a inizio ripresa.

Il report del match

A sbloccare il match ci ha pensato il centrocampista del Colonia Denis Huseinbasic, bravo nello sfruttare la leggerezza in impostazione degli azzurrini e nel concludere in rete. La zampata dei tedeschi rompe l'equilibrio dei primi 20' e getta nello sconforto i ragazzi di Nicolato, che perdono completamente la bussola a inizio secondo tempo.

Al 52' è una concoscenza del campionato italiano a punirci: Lazar Samardzic insacca una punizione alle spalle di Carnesecchi e apre al tris firmato Schade 3' dopo. Non basta il moto d'orgoglio dell'Italia, che si fa sentire pochi secondi dopo il gol del 3-0 con Colombo, incapace di concludere a porta vuota.

Under 21, Italia-Germania Credit Foto Getty Images

Il gol della bandiera arriva al 66', con l'aggancio in area formato da Cancellieri. Sempre l'attaccante della Lazio ridona speranza al ct Nicolato insaccando la doppietta personale al 74', poi la partita deraglia nuovamente.

Tra l'85' e l'88' gli Azzurrini perdono due uomini per espulsione: Cittadini per una trattenuta su ultimo uomo, Bellanova per un tocco di mano in area che porterà alla sua doppia ammonizione e alla concretizzazione di Malone dal dischetto.

I tedeschi allontanano una volta per tutte il fantasma della rimonta azzurra e festeggiano la vittoria dopo un incontro più combattuto del previsto, specialmente per le parecchie defezioni azzurre in difesa. I tedeschi sfruttano al meglio i 4 tiri in porta ricavando 4 gol, per il resto ci pensa un'Italia irascibile a mettersi i bastoni tra le ruote.

