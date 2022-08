Amichevoli

Il Milan si diverte. Al Menti di Vicenza, i rossoneri si impongono con un roboante 6-1 che certifica in pieno le due categorie di differenza tra biancorossi e rossoneri. E dire che a passare per primo, dopo appena una ventina di secondi, è il Vicenza: a segno Rolfini di testa. Poi è uno show rossonero: Leão pareggia, Messias completa la rimonta, Rebic e un'autorete di Dalmonte conferiscono al punteggio connotati più rotondi già prima dell'intervallo, prima che Tomori e ancora Rebic completino la festa nella ripresa. Esordio per Charles De Ketelaere, maglia numero 90 sulle spalle: un tiro sbucciato, un altro finito sull'esterno della rete. La nota negativa è l'infortunio rimediato da Sandro Tonali , costretto ad abbandonare il campo per un problema all'inguine: un bel grattacapo, in attesa degli esami strumentali, a una settimana dall'esordio in campionato contro l'Udinese.