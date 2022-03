Amichevoli

Belgio primo nel ranking. La squadra di Roberto Martinez, infatti, viene raggiunta due volte dall'Irlanda di Ogbene che piazza un gol (in rovesciata) e un assist. Vince in rimonta l'Inghilterra sulla Svizzera, col 21° risultato utile consecutivo per Southgate. Vince facile la Germania su Israele nonostante un rigore sbagliato da Müller. Festival del gol invece ad Amsterdam, dove si celebra il ritorno in Nazionale di Eriksen che indossa di nuovo Spagna, anche se per battere Edy Reja ci vuole un destro a giro di Dani Olmo al 90'. In attesa delle finali dei playoff per l'accesso ai Mondiali, dove purtroppo non ci saremo come Italia , le Nazionali già qualificate sfruttano il momento per qualche test prima del Qatar. Vincono tutte le grandi, tranne ilprimo nel ranking. La squadra di Roberto Martinez, infatti, viene raggiunta due volte dall'Irlanda diche piazza un gol (in rovesciata) e un assist. Vince in rimonta l'sulla Svizzera, col 21° risultato utile consecutivo per Southgate. Vince facile lasu Israele nonostante un rigore sbagliato da Müller. Festival del gol invece ad Amsterdam, dove si celebra il ritorno in Nazionale diche indossa di nuovo la maglia della Danimarca 287 giorni dopo l'arresto cardiaco avuto durante una partita degli Europei. L'ex Inter, inoltre, è andato a segno nel 4-2 per l'Olanda ( guarda il gol ). Vince anche la, anche se per battere Edy Reja ci vuole un destro a giro dial 90'.

Inghilterra-Svizzera 2-1 (22' Embolo; 45+1 Shaw, 78' rig. Kane)

Meglio l'Inghilterra in avvio, ma la Svizzera passa avanti col bel colpo di testa di Embolo che batte Pickford sull'assist di Shaqiri. Gli uomini di Southgate riescono comunque a pareggiarla, nel recupero, col sinistro di Shaw sullo scarico di Gallagher. Nella ripresa continua l'azione degli inglesi che vanno in vantaggio grazie al 48esimo gol in Nazionale di Harry Kane che segna su rigore dopo un mani in area di Zuber. E finisce così, 2-1: per l'Inghilterra è il 21° risultato utile consecutivo. La striscia di imbattibilità più lunga nella storia della Nazionale dei Tre Leoni.

Germania-Israele 2-0 (36' Havertz, 45+1 Werner)

La Germania chiude la pratica già nel primo tempo, anche se ha dovuto sudare per trovare il gol del vantaggio. Il portiere Marciano si supera in diverse occasioni, dicendo di no due volte ad Havertz e una a Wener. Al 36' si deve però arrendere al colpo di testa di Havertz che segna sugli sviluppi di un corner. Nel finale di tempo arriva anche il raddoppio di Wener che devia in rete sul calcio di punizione battuto da Gündogan. Non si muove più nulla fino al finale del match, quando diventa protagonista l'arbitro Maurizio Mariani che assegna due rigori. Prima alla Germania, ma Müller calcia contro il palo. Poi ad Israele, ma Cohen si fa ipnotizzare da Trapp.

Spagna-Albania 2-1 (75' Ferrán Torres; 85' Uzuni; 90' Olmo)

Partita un po' contratta nel primo tempo. La Spagna crea, ma non concretizza. Al 75' arriva il vantaggio dei padroni di casa con lo scavetto di Ferrán Torres che batte Berisha dopo il servizio di Yéremi Pino che aveva sfruttato un erroraccio in fase di impostazione degli ospiti. L'Albania però ci crede e trova il pareggio con Uzuni dieci minuti più tardi. Un gollonzo, per meglio dire, visto che l'attaccante del Granada la manda in rete fortuitamente con la testa dopo il rimpallo con Pau Torres (con Raya fuori dai pali). Al 90' arriva però il gol vittoria di Dani Olmo con un destro a giro che fa esplodere il Cornellà-El Prat di Barcellona.

Paesi Bassi-Danimarca 4-2 (16' e 71' Bergwijn; 20' Vestergaard; 29' N.Aké, 38' rig. Depay; 48' Eriksen)

Girandole di emozioni ad Amsterdam. Mentre cresce l'attesa per il ritorno in Nazionale di Eriksen, a fine primo tempo siamo già sul 3-1. Apre Bergwijn, pareggia Vestergaard quattro minuti più tardi, poi Aké e Depay firmano il doppio vantaggio olandese. A parte il gol di Depay su rigore, tutte le altre reti arrivano di testa. Nella ripresa ecco il rientro di Eriksen che veste di nuovo la maglia della Nazionale 287 giorni dopo l'arresto cardiaco che ebbe in Danimarca-Finlandia durante gli Europei. Due minuti e Eriksen trova il gol del 2-3 su assist di Skov Olsen. Una vera e propria favola. Al 71', però, l'Olanda la chiude con la doppietta di Bergwijn con un destro a giro che batte Schmeichel.

Irlanda-Belgio 2-2 (12' Batshuay; 35' Ogbene; 58' Vanaken; 85' Browne)

Il Belgio parte forte, subito a caccia del gol. La squadra di Roberto Martinez trova il vantaggio al 12' con Batshuay che fa tutto da solo. Entra in area, sfonda e con un destro ad effetto supera Kelleher. L'Irlanda risponde però al 35' col gol in rovesciata di Ogbene. Nella ripresa, di nuovo avanti i belgi con Vanaken che salta più in alto di tutti sugli sviluppi del corner battuto da Hazard. I padroni di casa, però, pareggiano ancora e trovano il 2-2 a 5' dalla fine con Browne che con un bellissimo colpo di testa batte Mignolet.

