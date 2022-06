Lionel Messi riesce a far parlare di sé anche in un'amichevole contro un'avversaria certamente modesta come l'Estonia. Il fuoriclasse del PSG ha infatti trascinato l'Argentina al successo firmando tutte e 5 le reti con le quali la Seleccion di Lionel Scaloni ha vinto l'incontro disputato all'Estadio El Sadar di Pamplona. Messi ha messo a segno 2 gol nel primo tempo (il primo su rigore, il secondo su assist del Papu Gomez) per poi completare l'opera nella seconda parte di gara. Il bilancio complessivo di Messi in Nazionale è così aggiornato a 86 reti in 162 presenze.