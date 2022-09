Tutto facile per Brasile e Argentina nelle due amichevoli internazionali giocate rispettivamente contro Ghana e Honduras, chiuse entrambe con il risultato di 3-0. A Le Havre, i verdeoro si divertono con la rete di Marquinhos e la doppietta di Richarlison, ispirato da due assist di Neymar. Da segnalare il debutto in nazionale di Gleison Bremer: il centrale della Juventus subentra nella ripresa a Thiago Silva, festeggiando così la sua prima presenza con la Seleçao a 25 anni di età.

Serata in vetrina per i giocatori della nostra Serie A nella vittoria dell'Argentina sull'Honduras. Leo Messi segna la doppietta che chiude i conti (rigore procurato attraverso una sua stessa genialata e pallonetto dalla distanza al 69'), ma la rete che sblocca il risultato nelle fasi iniziali del primo tempo porta la firma di Lautaro Martinez. Il Toro è andato a secco nelle ultime cinque gare disputate con l'Inter tra campionato e Champions League, ma resta un martello con la casacca dell'Albiceleste, con cui ha realizzato 10 gol nelle ultime 14 uscite.

Ad

Spazio anche per Paredes, in campo per poco più di un'ora e protagonista di una buona partita, e per Nehuen Perez: il difensore dell'Udinese ha debuttato in nazionale a 22 anni, subentrando nella ripresa per giocare l'ultima mezz'ora.

UEFA Nations League Italia-Inghilterra 1-0, 5 verità: guai a dare Bonucci per finito 4 ORE FA

Shevchenko consegna a Lewandowski una fascia con i colori dell'Ucraina

Amichevoli Di Maria senza freni: Juve, che dubbi hai? 02/06/2022 ALLE 08:54