Matthijs De Ligt lascia già il primo segno con la sua nuova maglia del Bayern Monaco a 48 ore di distanza 6-2 sul DC United di Wayne Rooney e, in soli 27 minuti, confeziona una serie di giocate da montagne russe. lascia già il primo segno con la sua nuova maglia dela 48 ore di distanza dal suo addio ufficiale alla Juventus . Il difensore olandese trova spazio nel secondo tempo dell'amichevole vinta dalla formazione bavarese persuldi Wayne Rooney e, in soli 27 minuti, confeziona una serie di giocate da montagne russe.

Matthijs De Ligt festeggia il primo gol con la maglia del Bayern Monaco nell'amichevole vinta per 6-2 sul DC United Credit Foto Getty Images

Dopo due giri di lancette, firma già il suo primo gol insaccando il 4-0 con un sinistro violento sugli sviluppi di un corner (il video nel tweet qui sotto). Ma, poco dopo, è anche protagonista di un errore che causa la prima rete del DC United, a causa di un disimpegno errato su colpo di testa che si stampa sul palo della propria porta, spalancandola per il momentaneo 4-1 di Simonsen. Un intervento ruvido al 73' vale il suo primo cartellino giallo, che anticipa la sostituzione arrivata un minuto dopo.

Non si tratta di un cambio punitivo, ma di una scelta di Nagelsmann per evitare sovraccarichi in un periodo molto intenso per il neo-acquisto bavarese. De Ligt, infatti, dovrebbe scendere in campo da titolare nel match contro il Manchester City, in programma nella notte tra sabato e domenica.

Per la cronaca, oltre al gol dell'ex-bianconero, il Bayern ha visto andare in rete anche Sadio Mane (rigore dopo soli 5'), Marcel Sabitzer (12)', Serge Gnabry (44'), Joshua Zirkzee (51') e Thomas Müller (90'+2').

