segnali di distensione nel suo rapporto col Erik ten Hag, nuovo tecnico dello United, ha infatti confermato che CR7 sarà disponibile per l'amichevole di domenica 31 luglio 2022, contro il Rayo Vallecano. Ronaldo, dal canto suo, ha postato foto coi compagni al termine di una seduta di allenamento, con la caption "working in progresss...". L'estate è ancora lunghissima e il futuro di Cristiano Ronaldo terrà banco per tanto tempo. Il fenomeno portoghese ha però mostratonel suo rapporto col Manchester United , facendo così ipotizzare anche una sua permanenza ai Red Devils nonostante la richiesta di cessione di qualche settimana fa., nuovo tecnico dello United, ha infatti confermato che CR7 saràdi domenica 31 luglio 2022, contro il. Ronaldo, dal canto suo, ha postato foto coi compagni al termine di una seduta di allenamento, con la caption "".

Se si tratti di un effettivo cambio di rotta o della necessità di fare buon viso a cattivo gioco - visto che Ronaldo effettivamente non sta riuscendo nel suo intento di accasarsi in un club che disputerà la prossima Champions League, anche perché le grandi d'Europa non sembrano più disposte e interessate a pagare il prezzo di una personalità così forte e ingombrante - non è dato sapere. Di certo, ci sono soltanto le dichiarazioni di ten Hag e quegli "indizi" social che ormai, nel calcio contemporaneo, vogliono significare tutto e niente al tempo stesso.

Resta comunque incredibile la serie di "no, grazie" che uno dei più forti calciatori della storia sta incassando a ripetizione: una sorta di nuova esperienza nella carriera stellare di Ronaldo, da sempre abituato a fare il mercato anziché subirlo. Ora però l'età anagrafica dell'asso portoghese sembra non poter più giustificare le ingenti risorse necessarie a pagargli lo stipendio. L'ossessione personale di CR7, nel confronto - stupendo, sia chiaro - con Leo Messi, potrebbe addirittura riportarlo allo Sporting Lisbona, in un ritorno tutt'altro che romantico nel suo Portogallo. A oggi, però, neppure il club lusitano sembra avergli spalancato le porte...

