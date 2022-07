La Lazio cade per la prima volta in stagione sotto i colpi del Genoa, fresco di retrocessione in Serie B. Nel primo test amichevole del ritiro dei biancocelesti in Germania, la squadra di Sarri subisce un netto 4-1 dal Grifone allenato da Blessin. A trascinare i liguri un ispiratissimo Coda, autore addirittura di una tripletta. L’ex bomber del Lecce prima la sblocca con un diagonale chirurgico, dopo una palla persa in uscita da Hysaj; e poi raddoppia con un tap-in facile facile. Nel mezzo la rete del solito Immobile che raccoglie un cioccolatino di Milinkovic e batte Semper in caduta regalando alla Lazio l’illusorio pareggio.

Il giro di sostituzioni dell’intervallo da parte di Sarri – che testa, giustamente, tutti ciò che ha a disposizione cambiandone nove su undici – lascia i biancocelesti un po’ confusi. La Lazio concede troppo e nei primi otto minuti il Genoa aumenta il distacco. Coda festeggia il suo tris infilando Maximiano dal limite dell’area; e infine Gudmundsson firma il poker su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Kamenovic.

Passo falso dunque per la Lazio che avrà però l’occasione di provare a rifarsi tra quattro giorni, quando in Austria sfiderà la nazionale del Qatar. Bene invece il Genoa di Blessin, già oggi candidato – dopo comunque il buon finale della scorsa stagione – a un campionato da protagonista in Cadetteria per provare subito a risalire.

Cade anche la Roma: 0-1 a Trigoria con l'Ascoli

Se la Lazio perde, non sorridere nemmeno la Roma. In una Trigoria blindata per volere di Mourinho, l’Ascoli rovina la prima uscita di Paulo Dybala con la maglia giallorossa. Nell’amichevole 'casalinga' sono proprio gli ospiti a cogliere una vittoria di prestigio grazie alla rete di Botteghin al 67’ su azione da calcio d’angolo. Dybala, partito titolare a sorpresa, non basta a Mourinho che mette in campo una Roma con comprensibilmente ancora molto da fare per trovare i meccanismi giusti. In coppia con Dybala nel 3-4-1-2 messo giù da Mourinho anche uno spento El Shaarawy. Prossima amichevole per la Roma questo sabato in Israele contro il Tottenham di Antonio Conte.

