Si chiude con una sconfitta per 3-1 l'ultima amichevole della Fiorentina prima del debutto casalingo in campionato che la vedrà ospitare la neo-promossa Cremonese, domenica 14 agosto alle 18.30. La squadra di Italiano si arrende nella trasferta spagnola contro il Real Betis Siviglia degli ex Pezzella e Joaquin, ferita da un 1-2 tremendo alla mezz'ora e definitivamente affondata a un quarto d'ora dal triplice fischio.

La partita si sblocca al 28', sugli sviluppi di un corner. Juanmi svetta sovrastando Maleh e mette alle spalle di Terracciano. Passano cinque minuti e il Betis trova il raddoppio. Moreno salta Nico Gonzalez e serve un assist d'oro per Iglesias, bravo nell'anticipare Biraghi. Al danno si aggiunge la beffa, perché Gonzalez è costretto ad abbandonare il campo per infortunio sofferto proprio in quell'azione.

La risposta della Fiorentina arriva dopo un'ora esatta di gioco: è Jovic ad accorciare momentaneamente le distanze si suggerimento di Biraghi. La Viola preme e si vede annullare un gol di Ikoné per off-side di Mandragora, autore dell'assist, ma l'illusione del pareggio sfuma al 73', quando Miranda, su punizione, soprende Gollini e firma il definitivo 3-1.

