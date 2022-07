L'amichevole tra Everton e Dinamo Kiev, organizzata a Goodison Park con l'obiettivo di raccogliere fondi per portare aiuti umanitari all'Ucraina, si gioca di fronte a una cornice di pubblico robusta. Oltre 30.000 persone riempiono gli spalti dello stadio di Liverpool, festeggiando il successo per 3-0 dei Toffees. E, nel finale, si ritrovano spettatori di una scena molto curiosa.

Frank Lampard chiama un giocatore dalla panchina per calciare un rigore. Si alza un uomo corpulento di mezz'età. Sulle spalle ha il numero 38 e il nome Stratton. È Paul Stratton, un dipendente comunale di Liverpool e tifosissimo dei Toffees, che nelle ultime settimane si è impegnato come volontario per portare aiuti ai rifugiati lungo il confine tra Ucraina e Polonia.

Stratton ha trasformato il rigore con la compiacenza del portiere avversario e festeggiato con tanto di scivolata sotto la curva, coronando un sogno impossibile fino a pochi istanti prima. Well done, Paul! E un applauso enorme anche a Frank Lampard, che gli ha regalato un momento indimenticabile.

