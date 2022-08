L'ultimo impegno pre-campionato conferma la buona tenuta difensiva biancoceleste (porta ancora inviolata dopo lo 0-0 contro il Qatar) ma anche difficoltà nella costruzione e produzione di gioco offensivo. Il trofeo Ciudad de Valladolid va ad arricchire la bacheca dei padroni di casa, capaci di imporsi ai calci di rigore dopo uno scialbo 0-0 al termine dei tempi regolamentari.

Poche le occasioni pericolose per la squadra di Sarri, costretta anche a perdere Pedro all'intervallo per un pestone. Il ritmo è molto basso, le idee scarse, Ciro Immobile semi-isolato. La chance più interessante è una punizione da ottima posizione per Milinkovic, sprecata però in malo modo.

Ad

Gli 11 metri confermano, in negativo, quanto visto fino a quel momento per i biancocelesti. Dopo il rigore trasformato in apertura da Zaccagni, arrivano gli errori di Vecino e Milinkovic. Il Valladolid ne approfitta e archivia la pratica per 4-1.

Calciomercato Vecino sposa la Lazio fino al 2025: è ufficiale 01/08/2022 A 16:36

Lazio, ecco Marcos Antonio: il centrocampista brasiliano è a Roma

Serie A De Ligt: "Scelsi la Juve per Sarri, purtroppo dopo un anno è andato via..." 28/07/2022 A 14:31