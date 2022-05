(“anche se qui tutti devono tornare se vogliono continuare a lavorare nel mondo del calcio”), gli Azzurri hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiana sui campi 3 e 4 di Coverciano. Al termine dell’allenamento, il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla ‘Finalissima’ (un gruppo di 30). I calciatori facenti parte dell'elenco dei convocati al lavoro a Coverciano in questi giorni, non inseriti nell'elenco per Londra, avranno 2 giorni di riposo e rientreranno al CTF la sera del 1° giugno, per aggregarsi al gruppo di rientro nella notte dall'Inghilterra. Ecco i 30 di Roberto Mancini per l'Argentina. Dopo la conferenza stampa di Giorgio Chiellini , che ha salutato da capitano della Nazionale l’aula magna del Centro Tecnico Federale), gli Azzurri hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiana sui campi 3 e 4 di Coverciano. Al termine dell’allenamento,ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla ‘Finalissima’ (I calciatori facenti parte dell'elenco dei convocati al lavoro a Coverciano in questi giorni, non inseriti nell'elenco per Londra, avranno 2 giorni di riposo e rientreranno al CTF la sera del 1° giugno, per aggregarsi al gruppo di rientro nella notte dall'Inghilterra.

La Lista per la ‘Finalissima’ (in partenza domattina per Londra)

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.

