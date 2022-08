il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così il match perso per 4-2 in amichevole contro il Villarreal:"Sapevamo che oggi sarebbe stata una gara molto difficile. Abbiamo alternato buone cose ad altre meno buone, dobbiamo fare meglio in fase difensiva, non tanto a livello di squadra ma individuale. Loro sono arrivati cinque volte in area e hanno fatto quattro gol, c'è da rivedere qualcosa. Giocavamo contro una squadra che ha giocato una semifinale di Champions ed è più avanti di preparazione, dobbiamo ancora lavorare. Sicuramente, è stato un test impegnativo come gli altri fatti, li abbiamo scelti apposta. Abbiamo capito che siamo in una buona condizione ma dobbiamo ancora lavorare". Intervistato da Inter TV,

Sulla preparazione estiva

"Abbiamo fatto un buon lavoro, Skriniar ha iniziato dopo la preparazione, abbiamo avuto un problemino con Brozovic, speriamo che sia a posto per sabato. Stasera abbiamo fatto una fase di possesso buona, sicuramente a Lecce vogliamo esordire nel migliore dei modi".

Le parole di Stefan de Vrij

"C'è ancora tanta strada da fare e tanto da migliorare, soprattutto nella fase di non possesso. Dobbiamo migliorare e continuare a lavorare, siamo consapevoli che questo non basta. Oggi non è andata benissimo, non come volevamo. Non possiamo essere contenti per i risultati delle amichevoli e per i troppi gol subiti, dobbiamo migliorare. I tifosi? Ci caricano, sono sempre stati e sono sempre presenti ovunque andiamo".

