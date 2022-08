Niente amichevole contro l'Atletico Madrid per Moise Kean: Massimiliano Allegri ha escluso l'attaccante dalla partita contro gli spagnoli per motivi disciplinari, sarebbe infatti arrivato in ritardo alla convocazione dei giocatori della Juventus. Il classe 2000 non è presente in distinta e non è stato neanche portato in panchina, nel tridente con Vlahovic e Di Maria è partito titolare Soulé.

