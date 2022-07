Clásico tra Barcellona e Real Madrid non è mai una sfida qualsiasi, neppure se si tratta di un'amichevole del "calcio d'agosto". Figurarsi se, a deciderla, è una prodezza di uno dei nuovi acquisti, con un sinistro impressionante dai 25 metri che s'insacca all'incrocio dei pali. Raphinha si prende infatti la scena con un golazo d'autore, decisivo nel successo (1-0) con cui i blaugrana regolano i Iltranon è mai una sfida qualsiasi, neppure se si tratta di un'amichevole del "calcio d'agosto". Figurarsi se, a deciderla, è una prodezza di uno dei nuovi acquisti, con unche s'insacca all'incrocio dei pali. Raphinha si prende infatti la scena con un golazo d'autore, decisivo nel successo (1-0) con cui i blaugrana regolano i blancos di Carlo Ancelotti

Arrivato dal Leeds United per 58 milioni di euro - più 9 di potenziali bonus, per un affare complessivo di 67 milioni - il brasiliano sta già incantando tutti i tifosi del Barça, con due gol e tante giocate preziose nelle prime due uscite stagionali. Un giocatore che, la scorsa stagione, ha segnato 11 gol e fornito 3 assist in Premier League, risultando fondamentale per la salvezza del Leeds.

Esordio in blaugrana anche per Robert Lewandowski. Buona prestazione per il fenomeno polacco nei 45' in cui è rimasto in campo all'Allegiant Stadium di Las Vegas, anche se a incantare il pubblico sono stati i suoi compagni di reparto, Raphina e Ansu Fati. Thibaut Courtois, battuto dal bolide del brasiliano, è risultato comunque tra i migliori in campo, grazie a una serie di grandi interventi nella ripresa.

