Sembra un videogioco, ma è tutto vero. La prima amichevole internazionale del Milan, giocata sabato e vinta 2-1 contro il Colonia grazie alla doppietta di Olivier Giroud, ha mostrato al mondo una prima applicazione della tecnologia della "body cam" in campo. Due giocatori del club tedesco hanno, infatti, indossato un giubbotto contenente una telecamera fissata all'altezza del petto e offerto la propria visuale di gioco e, in particolare, quella delle azioni che hanno alle marcature dell'attaccante rossonero. L'account Twitter ufficiale del club di Bundesliga ha poi pubblicato

Body cam, a che punto siamo?

La body cam utilizzata RheinEnergieStadion di Colonia si basa sull’intelligenza artificiale MindFly, startup israeliana con sede a Tel Aviv che ha già firmato accordi con l'Eurolega di basket e, tra gli altri, il club cestistico del Bayern Monaco. Il sistema si può applicare ad ogni tipo di sport: basta indossare un leggero giubbotto (secondo il co-fondatore Eran Taldi, "gli atleti dimenticano di indossarlo dopo pochi minuti"). Attualmente permette di estrapolare clip dei momenti chiave di partite e allenamenti e presto trasmetterà in tempo reale. Svariati gli utilizzi in un futuro neanche troppo lontano: dall'offerta di una esperienza più immersiva durante la diretta fino ad un aiuto per gli arbitri (e la Var) con una visuale inedita del campo.

