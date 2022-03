Calcio

Danimarca, Eriksen nello stadio del malore: "Voglio dare un nuovo ricordo"

AMICHEVOLI - Christian Eriksen si prepara a tornare nello stadio in cui ebbe il malore durante gli ultimi Europei. Il giocatore della Danimarca sa che quel momento non è dimenticabile, ma vuole regalare un nuovo ricordo speciale in questo posto.

