Christian Eriksen si è subito messo in mostra. Sotto 3-1 contro l'Olanda, Kasper Hjulmand l'ha gettato nella mischia in avvio di secondo tempo al posto di Lindstrom e l'ex Inter ha subito timbrato il cartellino. Discesa sulla destra del bolognese Skov Olsen e perfetto inserimento di Eriksen che con un destro dei suoi ha battuto Flekken. Tornato in campo 287 giorni dopo l'arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia degli Europei,si è subito messo in mostra. Sotto 3-1 contro l'Olanda, Kasperl'ha gettato nella mischia in avvio di secondo tempo al posto di Lindstrom e l'ex Inter ha subito timbrato il cartellino. Discesa sulla destra del bolognesee perfetto inserimento di Eriksen che con un destro dei suoi ha battuto Flekken.

Con questo gol, fanno 37 in Nazionale in 110 presenze. Un bel ritorno per Eriksen che ora punta dritto ai Mondiali in Qatar. Questa rete e questo grande ritorno sono un bel biglietto da visita per sciogliere ogni tipo di dubbio nella testa del ct Hjulmand.

Eriksen e l'Inter: una storia d'amore interrotta anzitempo

