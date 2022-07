In attesa del primo vero test amichevole contro il Lugano di martedì, l’Inter ha chiuso la prima settimana di ritiro con un allenamento congiunto con una partitella con la compagine dell’FC Milanese, formazione di Prima Categoria, nella quale si sono subito messi in luce diversi volti nuovi della squadra di Simone Inzaghi.

Nel rotondo successo per 10-0 dei nerazzurri, a fare rumore sono le prestazioni dei due gemelli del gol Lautaro Martinez e Romelu Lukaku , subito a bersaglio e incubo dei difensori. Dopo il gol che ha rotto l’equilibrio del ‘Tucu’ Correa, Big Rom ha siglato la seconda rete prima dei primi due acuti del ‘Toro’, autore di una doppietta prima dello scadere della prima frazione.

Ad

Serie A Gioia Lukaku e Lautaro: di nuovo insieme per il 1° allenamento IERI A 13:20

Prima del 45’ c’è stata gloria anche per un’altra new entry come Asllani oltre che per il giovane Alessandro Fontanarosa (autore di una doppietta). Nella ripresa invece, quando Inzaghi ha ruotato la rosa inserendo altri giovani e rientri, ad arrotondare il punteggio ci hanno pensato Mattia Sangalli, i rientranti Andrea Pinamonti e Valentino Lazaro (entrambi destinati a partire) e il giovane Dennis Curatolo.

Prove di 3-4-1-2

Interessante sottolineare come Inzaghi abbia provato un nuovo modulo, il 3-4-1-2 con Joaquin Correa in appoggio alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Una variabile a trazione offensiva che vedremo se sarà riproposta nel corso di una stagione che si preannuncia intensa e in cui l’Inter avrà tanti occhi addosso.

Lukaku saluta i tifosi e parte il coro "Chi non salta è rossonero"

Amichevoli Leo Messi torna "fenomeno": il video dei suoi 5 gol all'Estonia 06/06/2022 A 13:36