Mi sento di nuovo un calciatore. Sono felice di essere tornato e questo è un ottimo inizio. Mi sento come se non avessi mai lasciato la Nazionale, anche perché ho saltato pochi match negli ultimi dieci anni. Ora punto al Mondiale in Qatar, anche se prima di allora ci sono ancora tante partite da giocare". ". Christian Eriksen racconta così le proprie emozioni al termine di Olanda-Danimarca , l'amichevole che ha visto il centrocampista danese ex Inter (e attualmente al Brentford) tornare al gol con la maglia della sua Nazionale. Eriksen, gettato nella mischia dopo l'intervallo, ha trovato la via della rete dopo soli 2 minuti dal suo ingresso in campo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

"L'ovazione del pubblico è stata bellissima"

"Per me questo stadio è sempre stato speciale e mi fa piacere avere segnato proprio qui. L'ovazione del pubblico è stata bellissima. Io sono sempre lo stesso calciatore con le stesse qualità, non sento nessuna differenza. Ora si è tornati a parlare del calciatore più che dell'uomo che è stato assente per qualche minuto durante gli Europei".

