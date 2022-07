Il risultato finale contro lo Zalaegerszegi è 3-2, ma la notizia arriva dal Belgio: Charles De Ketelaere, oggetto del desiderio dei rossoneri in questa sessione di mercato, non è stato convocato dal Bruges per la prima partita di campionato contro il Genk. Segno che la trattativa, Un Milan stanco dai carichi di lavoro di inizio preparazione va ko in Ungheria nella seconda uscita stagionale dopo l'esordio convincente contro il Colonia., ma la notizia arriva dal Belgio:, oggetto del desiderio dei rossoneri in questa sessione di mercato,. Segno che la trattativa, in stallo dopo l'ultimo blitz di Maldini e Massara , è destinata a decollare da un momento all'altro.

La cronaca del match

Ad

I Campioni d'Italia scendono in campo con il Primavera Brescianini (al posto di Pobega, infortunato) e riconfermando Giroud in attacco dopo la doppietta di Colonia (Origi ancora fuori dai convocati). L'avvio è shock: i rossoneri subiscono tre gol in 27' (Ubochioma, Mocsi e gran tiro da fuori di Tjaiti) per colpa di amnesie difensive e leggerezze in area di rigore, solo il francese riesce ad arginare l'entusiamo degli ungheresi firmando il 3-1 alla mezz'ora dal dischetto. Nella ripresa Pioli ne cambia 10: Theo e Leao rigenerano la manovra offensiva e il Milan sfiora la rimonta con il gol nel finale di Krunic su assist di Adli, ancora tra i migliori come in Germania. Tanti errori, invece, per Rebic e soprattuto Brahim Diaz: lo spagnolo occupa la zona di campo di De Ketealere. Il Milan attende conferme dal Belgio.

Amichevoli LIVE! Lens-Inter 0-0: Inzaghi cambia, dentro la Lu-La 2 ORE FA

Il tabellino

ZTE (4-4-2): Demjen; Gergényi (42’ st Mim), Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi; Ubochioma (19’ st Manzinga), Tajti, Sanković, Májer (20’ st Huszti); Németh (1’ st Ikoba), Szalay (1’ st Kovacs). A disp.: Gyurján; Klausz, Boros, Safronov, Gergely, Csóka, Papp. All.: Moniz.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu (15’ st Maignan); Florenzi (15’ st Calabria), Kalulu (15’ st Tomori), Gabbia, Ballo-Touré (15’ st Theo Hernandez); Tonali (15’ st Krunic), Brescianini (15’ st Bennacer); Messias (15’ st Saelemaekers), Brahim Díaz (15’ st Adli), Rebić (15’ st Leao); Giroud (15’ st Maldini). A disp.: Mirante, Coubis, Gala, Lazetić. All.: Pioli.

MARCATORI: pt 2’ Ubochioma, 24’ Mocsi, 27’ Tajti, 30’ rig. Giroud. St 41’ Krunic

Calcio360: De Ketelaere-Milan, accordo vicino

Amichevoli Zalaegerszeg-Milan 3-2: rivivi la seconda amichevole dei rossoneri 3 ORE FA