Erling Haaland inizia nel migliore dei modi la sua avventura con la maglia del Manchester City di Pep Guardiola. L'attaccante norvegese ha infatti deciso l'amichevole di lusso contro il Bayern Monaco siglando dopo soli 12 minuti il gol dell'1-0 con una deviazione in spaccata da due passi su assist di Grealish, a sua volta imbeccato da De Bruyne. La rete del bomber norvegese ex Borussia Dortmund si è rivelata decisiva visto che il risultato del match, disputato al Lambeau Field di Green Bay, non è più cambiato fino al triplice fischio finale.