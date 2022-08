Si è conclusa con il successo per 8-0 dell'Inter la partitella che i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno disputato ad Appiano Gentile contro la Pergolettese, formazione di Serie C, in una sorta di allenameto congiunto. Il test è servito per preparare l'amichevole vera e propria in programma sabato 6 agosto a Pescara contro il Villarreal e - soprattutto - il match di esordio in campionato del 13 agosto contro il Lecce allo stadio Via del Mare.