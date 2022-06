Una lezione di calcio. Fino al sigillo finale di Dybala, entrato in campo da pochi secondi e a segno a recupero inoltrato. Ecco le versioni del ct Roberto Mancini e del capitano Giorgio Chiellini (all'ultimo gettone in Nazionale) ai microfoni Rai a fine Italia-Argentina 0-3: Un ennesimo ritorno alla realtà . Si decide praticamente tutto nel primo tempo: Messi porge a Lautaro Martinez la palla del vantaggio, Lautaro pesca perfettamente Di Maria per il raddoppio. Nella ripresa è una sorta di tiro al bersaglio dei sudamericani, che sbattono contro uno stoico Donnarumma e si divorano un gol a porta vuota con Lo Celso.entrato in campo da pochi secondi e a segno a recupero inoltrato. Ecco le versioni del ct Roberto Mancini e del capitano Giorgio Chiellini (all'ultimo gettone in Nazionale) ai microfoni Rai a fine Italia-Argentina 0-3:

"Nel primo tempo abbiamo fatto due errori e concesso due gol in una partita equilibrata. A quel punto sono stati migliori, tenendo palla e comandando la partita. Avremmo dovuto segnare per riaprirla, ma nel secondo tempo abbiamo avuto davvero poche possibilità. Abbiamo fatto troppo poco per riuscire a rimontare".

"Sapevamo che sarebbe stato difficile, la speranza era di vincere partita e trofeo ma questo non cancella ciò che è stato. Mi aspetto un periodo difficile, c'è bisogno che tutti stiamo vicino per ripartire. Spero che tutta Italia, dai media ai tifosi, stia vicino a questo gruppo che deve fare tanto".

