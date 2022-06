Una lezione di calcio. Fino al sigillo finale di Dybala, entrato in campo da pochi secondi e a segno a recupero inoltrato. Ecco la versione del ct Roberto Mancini in conferenza stampa dopo l'umiliante 0-3 subito dall'Argentina: Un ennesimo ritorno alla realtà . Si decide praticamente tutto nel primo tempo: Messi porge a Lautaro Martinez la palla del vantaggio, Lautaro pesca perfettamente Di Maria per il raddoppio. Nella ripresa è una sorta di tiro al bersaglio dei sudamericani, che sbattono contro uno stoico Donnarumma e si divorano un gol a porta vuota con Lo Celso.entrato in campo da pochi secondi e a segno a recupero inoltrato. Ecco la versione del ct Roberto Mancini in conferenza stampa dopo l'umiliante 0-3 subito dall'Argentina:

Sulla ricostruzione

Ad

"Può essere più difficile perché abbiamo ragazzi giovani e alcuni non giocano nemmeno in Serie A. Però nella squadra di stasera ci sono giocatori che saranno importanti e dopo aver ripreso forza torneranno a giocare bene come hanno sempre fatto".

Amichevoli Italia-Argentina 0-3, pagelle: Di Maria è ingiocabile UN' ORA FA

Entusiasmo

"Entusiasmo ne ho ancora da vendere. Ci saranno però anche momenti difficili, come stasera. Questo lo dobbiamo sapere perché non sarà semplice, bisognerà essere veloci per far sì che i nuovi imparino in fretta".

Alcuni in vacanza

"Volevamo cambiare dopo questa partita e lo faremo. Lasceremo qualche ragazzo in vacanza, se lo meritano e ci hanno dato tanto in questi due anni".

Laureus Awards, l'Italia di Mancini squadra dell'anno: "Che orgoglio!"

Amichevoli Chiellini: "Periodo difficile ora, ma non cancella ciò che è stato" UN' ORA FA