Leonardo Bonucci, veterano della Nazionale assente per infortunio giovedì scorso, parla dopo la clamorosa sconfitta di giovedì sera a Palermo contro la Macedonia del Nord che ha estromesso l'Italia dai prossimi Mondiali in Qatar . Lo fa per la conferenza stampa di rito alla vigilia della "finalina" dello spareggio playoff contro la Turchia, amichevole in tutto e per tutto che vedrà il gruppo a disposizione del ct Roberto Mancini decimato dopo i rientri di calciatori come Jorginho, Insigne e Immobile. Ecco gli stralci più significativi:

Sul gruppo e sui leader

"Non co cosa farà Giorgio, ciò che succederà. Da parte mia c'è la voglia di continuare per essere da esempio e guida per i tanti giovani che vestono questa maglia. Le 48 ore successive all'eliminazione sono state davvero dure, ci siamo trovati a bocca chiusa e in silenzio a pranzo o negli spogliatoi... Abbiamo cercato di sdrammatizzare coi giovani, dicendo loro che avranno altre opportunità, poi dopo che ha parlato il mister ci siamo ricollegati al presente e al futuro che è adesso. Bisogna ripartire per ricostruire. Le basi ci sono per fare una grande risalita".

Sui rifiuti lasciati nello spogliatoio

"Grosso errore da parte nostra, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione a questi piccoli particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione e chiediamo scusa".

Sulla richiesta di restare a Mancini

"Ciò che ci ha dato il mister in questi tre anni è qualcosa di unico. S'è creata una empatia che raramente si è creata dentro Coverciano, per noi continuare col mister è solo la logica conseguenza. Le sue idee, il suo valore umano non si discute. Poi in una partita secca il risultato può cambiare le visioni, ma chi vive tutti i giorni ha solo voglia di proseguire questo percorso".

Sul regolamento

"Siamo andati a giocarci tutto in una partita secca, che è una cosa assurda proprio come regolamento. Purtroppo è stato deciso così, ma è una decisione folle: si gioca per tutto il girone, per tutte le partite nelle varie coppe con la formula dell'andata e ritorno e per andare al Mondiale giochi una partita secca dove può succedere di tutto come abbiamo visto. Ci sono nazionali qualificate in altre confederazioni che hanno perso 4 o 5 partite, mentre noi per un gol subito al 92' nellunica partita persa siamo a casa. E' veramente una follia questa nuova formula. Il regolamento non è un alibi o una scusa. Dovevamo sicuramente fare meglio."

