L'amichevole Juventus-Atletico Madrid, ultimo test pre-campionato dei bianconeri di Allegri prima del debutto in campionato a Ferragosto allo Stadium contro il Sassuolo , rischia di essere cancellata. Lo riferisce il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che a sua volta cita la stampa israeliana, secondo cui la partita - in programma a Tel Aviv domanni (domenica 7 agosto) con calcio d'inizio alle 20:45 - potrebbe saltare per motivi di sicurezza: nelle ultime ore, infatti, nella Striscia di Gaza si è verificata un'escalation di violenze che ha causato almeno 8 vittime e più di 40 feriti, secondo un bilancio diffuso dalle autorità palestinesi.