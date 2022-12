Un buon test per l'Inter di Simone Inzaghi, che inaugura la tournée maltese con un, l'attuale terza forza del campionato locale. Nel piccolo stadio a Paola, i nerazzurri sciolgono i muscoli per la prima volta dopo più di 20 giorni a secco di partite. I riflettori sono puntati su Doha e la rassegna mondiale in Qatar , ma gli esclusi nerazzurri continuano silenziosamente a prepararsi per il ritorno in Serie A del 4 gennaio. Tra due giorni, sempre a Malta, il livello della competizione salirà di parecchio: la truppa di Inzaghi è attesa al confronto col Salisburgo.