Calcio

La Dinamo Kiev vince l'amichevole per la pace col Borussia Dortmund, gli highlights in 100 secondi

Al Westfallen Stadion si è giocata un'amichevole tra il Borussia e la Dinamo Kiev, una gara in cui le squadre hanno lanciato per l'ennesima volta un messaggio importante 'Stop War", con incasso devoluto alla popolazione ucraina, in difficoltà per il conflitto con la Russia. La gara è stata vinta 3-2 dagli ucraini di Lucescu mentre il calcio d'inizio è stato dato da un 13enne rifugiato a Berlino

00:01:43, 2 ore fa