La Roma archivia il tour giapponese con una partita giocata a metà: nel primo tempo i giallorossi sembrano perere completamente la bussola contro lo Yokohama Marinos, incassando due gol. Nel secondo tempo la reazione d'orgoglio degli uomini di Mou riesce a fissare il risultato sul punteggio di 3-3. Decisivi i gol di Zaniolo, Ibanez e Shomurodov. Poche gioie per i giallorossi in tournée nipponica: il pareggio di oggi si aggiunge allo 0-0 d'esordio contro il Nagoya Grampus.

Ma la nota più stonata per Mourinho riguarda l'infermeria: Tahirovic, che aveva esordito nelle ultime battute della prima tranche di campionato, ha abbandonato il campo quasi in lacrime per un probalema muscolare ancora da valutare. L'amichevole è stata anche un'occasione per far debuttare una nuova maglia, prodotta da New Balance e Arias, con i nomi dei giocatori scritti in giapponese.

La cronaca del match

La partita inizia in salita per i giallorossi, che subiscono il primo gol al 9': Eduardo batte di testa un tutt'altro che impeccabile Svilar. Ancora sforutnato il portiere giallorosso, che sul finale di primo tempo devia nella propria porta il rimpallo del tiro di Nishimura.

La ribalta giallorossa si aziona al 68' con Zaniolo: il giallorosso riceve l'ottimo filtrante di Volpato, entra in area e batte il portiere avversario di sinistro.

Lo Yokohama risponde subito, con un gran tiro dalla distanza di Matsubara, ma i giallorossi non demordono: all'83' Ibanez recupera un pallone velenoso sulla trequarti avversaria, entra in area e punisce col sinistro.

Il 3-3 arriva al 92': Shomurodov riceve un altro ottimo servizio di Volpato e insacca sul secondo palo.

