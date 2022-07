12' - ANCORA HANDANOVIC! De Jesus sterza in area e calcia a giro col sinistro, ma lo sloveno si rifugia in angolo a due mani!

10' - Buone trame di gioco fin qui dell'Inter. Molto coinvolto in particolare Bellanova, che ha già fatto partire un paio di cross particolarmente interessanti.

7' - RISPONDE IL LUGANO! Ripartenza a sorpresa degli svizzeri, l'ex romanista Celar calcia da fuori e il suo tiro, deviato, viene schiaffeggiato in angolo da Handanovic!

6' - Primo scambio Lukaku-Lautaro sulla trequarti nerazzurra: l'argentino viene però fermato dalla difesa di casa. Ottima Inter però in questo avvio.

3' - GOOOOOL! 0-1 INTER! D'AMBROSIO! Pallone messo in mezzo dalla bandierina da Asllani e perfetto stacco aereo di D'Ambrosio, che lascia impietrito Saipi. Inter subito in vantaggio!

1' - PARTITI! Inizia Lugano-Inter. Primo pallone giocato dai padroni di casa.

Ore 18.29 - Squadre in campo! L'Inter giocherà con la nuova maglia home, - Squadre in campo! L'Inter giocherà con la nuova maglia home, svelata proprio in mattinata

Ore 18.25 - Il direttore di gara è Luca Piccolo, trentenne fischietto svizzero.

Ore 18.20 - Il Lugano è reduce dal quarto posto conquistato nella scorsa Super League svizzera, oltre alla conquista della Coppa locale. Gli uomini di Croci-Torti si sono qualificati per i preliminari di Conference League. In rosa c'è anche una vecchia conoscenza della Serie A come Reto Ziegler, ex anche della Juventus.

Ore 18.14 - Inzaghi torna all'antico: davanti spazio alla coppia "contiana" formata da Lukaku e Lautaro Martinez. In mezzo al campo ecco gli altri nuovi, ovvero Asllani e Mkhitaryan oltre a Bellanova. Dentro anche Agoumé. In difesa gioca il Primavera Fontanarosa.

Ore 18.09 - Le formazioni ufficiali di Lugano-Inter

LUGANO (4-3-3): Saipi; Durrer, Valenzuela, Ziegler, Daprelà; Doumbia, Sabbatini, Babic; De Jesus, Celar, Haile-Selassie. All. Croci-Torti

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Fontanarosa, Darmian; Bellanova, Asllani, Agoumé, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Ore 18.07 - Amici di Eurosport, un saluto da Stefano Silvestri e benvenuti alla sfida tra il Lugano e l'Inter, prima amichevole "vera" dei nerazzurri dopo la sgambata con la Milanese. Si gioca allo stadio di Cornaredo, a Lugano. Via alle 18.30!

