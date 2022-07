Dopo il convincente successo per 5-0 sugli austriaci del Wolfsberger , formazione certamente non irresistibile, il Milan (che in queste ore attende l'arrivo di Charles De Ketelaere ) torna in campo per disputare l'amichevole più prestigiosa e difficile del suo pre-campionato. I rossoneri di Stefano Pioli sono di scena al Velodrome contro il Marsiglia di Igor Tudor: calcio d'inizio alle ore 18. La partita si giocherà in un clima bollente, non solo per la temperatura: sono infatti attesi circa 60mila spettatori. Dopo la sfida contro il Marsiglia, il Milan giocherà l'ultimo test estivo sabato prossimo 6 agosto sul campo del Vicenza, sempre alle ore 18. Poi sarà già ora di fare sul serio: sabato 13 agosto alle 18.30 il Diavolo debutterà in campionato a San Siro contro l'Udinese. Su questa pagina puoi seguire la diretta scritta dell'amichevole Marsiglia-Milan.