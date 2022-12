LIVE! Napoli-Crystal Palace 1-1, magia di Osimhen dopo Zaha: diretta aggiornamenti in tempo reale

46' - Si riparte!

INTERVALLO

1-1 tra Napoli e Crystal Palace al termine del primo tempo: a Zaha ha risposto immediatamente Osimhen con una magia. A tra poco per il secondo tempo!

42' - Anche Ndombele ha una buona palla a disposizione dopo uno schema su punizione: il destro dall'ingresso dell'area è però sballato e termina fuori.

40' - WARD! Pericoloso anche il difensore del Palace, che di testa non trova però la porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

38' - ANCORA IL NAPOLI! Di Lorenzo fa partire un cross basso dal fondo che Kvaratskhelia, appostato sul secondo palo, non riesce a ribadire in rete!

35' - GOOOOOL! 1-1 NAPOLI! OSIMHEN! Magia in area del nigeriano, che mantiene un pallone non si sa bene come, lo palleggia e poi lo gira al volo alle spalle di Butland!

33' - GOL! 0-1 CRYSTAL PALACE! ZAHA! Bel tocco di Olise per il compagno, che si presenta davanti a Meret e lo batte con un interno destro imprendibile. Napoli sotto!

32' - NAPOLI PERICOLOSO! Gran lancio di Lobotka per lo scatto di Politano, anticipato da una precisa uscita bassa di Butland!

31' - Opaco fin qui Kvaratskhelia: il georgiano è stato fermato molto bene dai giocatori delle Eagles a ogni tentativo palla al piede.

29' - Eze vola verso l'area, si accentra e cerca al limite Zaha: bravissimo Lobotka a intercettare il suggerimento!

26' - Alto il pressing del Crystal Palace. Il Napoli fatica a costruire gioco dalle retrovie.

22' - PRIMO BRIVIDO DELLA GARA! Eze calcia al volo dall'ingresso dell'area dopo una bella combinazione Olise-Schlupp, con Meret costretto a rifugiarsi in angolo!

21' - Ndombele trattiene visibilmente Eze in mezzo al campo: ammonizione per l'ex giocatore del Tottenham.

18' - Buona iniziativa del Palace: palla in profondità per Schlupp, che vola verso l'area e calcia col sinistro, vedendosi rimpallare iil tiro in angolo da Juan Jesus.

15' - Quarto d'ora a Belek! Sempre 0-0 tra Napoli e Crystal Palace. Zero come il numero di palle gol create dalle due squadre fino a questo momento.

12' - Eze quasi ruba palla a Di Lorenzo sulla linea di fondo, ma la palla gli sfugge dai piedi e finisce fuori. Nulla di fatto.

9' - Giù Osimhen dopo un colpo preso da Milivojevic, ma non c'è fallo. Si rialza in fretta il nigeriano.

7' - Piove in maniera consistente su Belek e sul campetto del resort sede del ritiro azzurro. Condizioni non esattamente ideali per una partita.

4' - Risponde il Palace con una sterzata in area e successivo cross di Zaha: azione successivamente fermata per offside dei giocatori inglesi.

2' - Subito attivo Osimhen, lanciato in un paio di occasioni in profondità : nella seconda l'attaccante nigeriano è stato pescato in fuorigioco.

1' - PARTITI! Inizia Napoli-Crystal Palace.

15.58 - Entrano in campo le due squadre! Pochi minuti ancora e prenderà il via Napoli-Crystal Palace.

15.51 - Il Palace di Patrick Vieira, vecchia conoscenza della nostra Serie A, è attualmente undicesimo in Premier League con 19 punti, alla pari di Fulham e Brentford. La zona retrocessione dista 6 punti, ma le Eagles hanno una partita in meno rispetto al Nottingham Forest terzultimo.

15.49 - Si tratta del secondo impegno del Napoli in questo ritiro, organizzato dal club per preparare al meglio la squadra alla seconda parte della stagione. - Si tratta del secondo impegno del Napoli in questo ritiro, organizzato dal club per preparare al meglio la squadra alla seconda parte della stagione. Nella prima sfida, Osimhen e compagni hanno battuto per 3-2 l'Antalyaspor . Sabato prossimo gli azzurri torneranno in campo per affrontare il Villarreal.

15.46 - La formazione del CRYSTAL PALACE (4-3-3): Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Olise, Zaha, Eze. All. Vieira

15.43 - La formazione del NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

15.39 - Amici di Eurosport, una buona domenica da Stefano Silvestri e benvenuti alla diretta di Napoli-Crystal Palace. Dal resort turco di Belek, sede del ritiro del Napoli, si comincia alle 16 italiane!

