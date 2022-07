19' - TOKO EKAMBI! Scambio stretto con Lacazette e tiro rasoterra che Onana blocca nuovamente. Bene il Lione in questa fase.

17' - Di nuovo Tetê penetra in area da destra e tocca dentro, senza trovare però Lacazette: Onana c'è e fa sua la palla.

15' - LIONE PERICOLOSISSIMO! Botta da fuori area di Tetê, Onana vede il pallone all'ultimo ma in qualche modo riesce a respingere la minaccia!

12' - OCCHIO ALL'INTER! Dimarco scodella su punizione per D'Ambrosio, anticipato in angolo a pochi passi dalla porta!

11' - Si scaldano un po' gli animi per un intervento molto duro di Lepenant su Dimarco: molto aggressivi in questo avvio i giocatori del Lione.

9' - Tetê scodella nei pressi dell'area piccola, dove Lacazette crolla a terra: Piccinini fa segno all'ex giocatore dell'Arsenal di rialzarsi. Si gioca.

7' - CALCIA PROPRIO PAQUETÁ! Bel sinistro a giro dell'ex milanista, con palla che passa non lontana dal palo di Onana!

6' - Giù Tetê, steso da de Vrij quasi al limite dell'area: punizione molto interessante per il Lione e per il sinistro di Paquetá.

3' - SUBITO LUKAKU! Centro morbido da destra di Dumfries per il belga, che stacca di testa ma indirizza tra le braccia di Lopes!

1' - PARTITI! Inizia Inter-Lione.

Ore 20.32 - Squadre in campo!

Ore 20.24 - Il direttore di gara è Marco Piccinini di Forlì.

Ore 20.20 - Dopo la partita di questa sera, l'Inter tornerà in campo sabato prossimo, 6 agosto: avversario della squadra di Inzaghi sarà il Villarreal.

Ore 20.15 - Inzaghi torna a puntare sulla Lu-La al posto di Dzeko e Correa, che erano partiti dall'inizio una settimana fa in casa del Lens. In porta c'è Onana, in difesa D'Ambrosio con Skriniar in panchina, sulla fascia sinistra del centrocampo Dimarco. Nel Lione occhio al cavallo di ritorno Lacazette e all'ex rossonero Paquetá.

L'abbraccio fra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ore 20.10 - Le formazioni ufficiali di Inter-Lione

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico; Lepenant, Aouar, Paquetá; Tetê, Lacazette, Toko Ekambi. All. Bosz

Ore 20.07 - Amici di Eurosport, un saluto da Stefano Silvestri e benvenuti alla diretta dell'amichevole tra INTER e LIONE. Altra sfida di lusso per i nerazzurri in vista della partenza del nuovo campionato. Si gioca all'Orogel Stadium di Cesena, con calcio d'inizio alle 20.30!

