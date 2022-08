21' - GOOOOL! 1-2 MILAN! MESSIAS! Cross a giro di Leao per il brasiliano, che sul secondo palo è solissimo e di testa non sbaglia. Milan in vantaggio!

19' - Tonali scatta solissimo verso la porta, ma viene fermato per fuorigioco. Offside, peraltro, molto dubbio.

Ad

17' - Prima ammonizione della gara: è per Cataldi, che ha trattenuto Brahim Diaz per la maglia.

Serie A Nuovo stadio Inter e Milan: presentata in Comune la bozza avanzata 7 ORE FA

16' - Di nuovo Rebic, ancora senza fortuna: altra conclusione, altra palla che finisce fuori.

14' - Grande idea di Rebic, che vede Brzan fuori dai pali e prova a sorprenderlo da centrocampo: palla alta, ma non di molto!

13' - Gran lancio dalle retrovie di Maignan per lo scatto del solito Leao, che al volo non controlla: palla al portiere di casa Brzan.

11' - GOOOOL! 1-1 MILAN! LEAO! Rebic allarga in area per il portoghese, che con l'interno del destro batte la resistenza di Brzan. Pareggio del Milan!

10' - Sta provando a reagire il Milan dopo un inizio complicato. Fin qui, comunque, la difesa di casa ha retto piuttosto bene.

7' - Calabria calcia da lontano: tutto facile per Brzan, che blocca la palla dopo la deviazione di un compagno.

5' - Milan in discreto affanno in difesa in questi primi minuti. Ottimo l'avvio del Vicenza, che sta giocando in velocità palla a terra.

3' - RISPONDE IL MILAN! Diaz-Rebic-Leao, spunto e sinistro del portoghese, che però da buona posizione spara in curva!

1' - GOOOOL! 1-0 VICENZA! ROLFINI! Incredibile al Menti: spunto e cross da sinistra di Begic, Rolfini stacca di testa superando Tomori e lascia impietrito Maignan. Dopo 20 secondi il Vicenza è avanti!

1' - PARTITI! Inizia Vicenza-Milan. Primo pallone giocato dai biancorossi.

Ore 18.57 - Squadre in campo al Menti!

Ore 18.54 - Il direttore di gara è Marco Monaldi di Macerata.

Ore 18.51 - L'ultimo precedente tra Vicenza e Milan risale al 2020, sempre in amichevole: in quell'occasione i rossoneri si imposero per 5-1. Le due squadre si sono invece sfidate per l'ultima volta in A nel 2001: allora finì 2-0 per i veneti.

Ore 18.44 - Charles De Ketelaere, l'ultimo acquisto del Milan, parte dalla panchina. Non c'è Giroud, vittima di un affaticamento muscolare: il ruolo della prima punta sarà dunque ricoperto da Rebic. Vicenza con la coppia d'attacco Rolfini-Ferrari, nuova di zecca dopo la retrocessione dalla B alla C.

Ore 18.39 - Formazioni ufficiali

VICENZA (3-5-2): Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta, Begic; Rolfini, Ferrari. All. Baldini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leão; Rebic. All. Pioli

Ore 18.36 - Amici di Eurosport, benvenuti da Stefano Silvestri alla diretta dell'amichevole tra VICENZA e MILAN, ultimo impegno del precampionato dei rossoneri prima dell'esordio in campionato, in programma tra una settimana contro l'Udinese. Allo stadio Menti di Vicenza si comincia alle 19!

Come cambia il Milan con De Ketelaere

Calciomercato Milan, il Liverpool su Bennacer. Chukwuemeka-Chelsea: è ufficiale IERI A 17:49