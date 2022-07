Il Milan di Stefano Pioli torna in campo per la terza amichevole pre-campionato della stagione 2022-23. Dopo avere battuto 2-1 il Colonia e avere rimediato una brutta sconfitta per 3-2 contro gli ungheresi dello Zalaegerszegi , i rossoneri sono di scena a Klagenfurt contro gli austriaci del Wolfsberger, formazione allenata dal tecnico tedesco Robin Dutt. Pioli schiera i suoi con il consueto 4-2-3-1 lasciando a riposo Giroud: il centravanti sarà Rebic con Adli ad agire alle sue spalle sulla linea dei trequartisti completata da Saelemaekers a destra e Leao a sinistra.