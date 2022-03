Che continuerà a guidare la Nazionale, Roberto Mancini lo ha comunicato nella giornata di lunedì ammettendo di avere ancora energie e la voglia per guidare la rinascita della Nazionale che – otto mesi dopo il trionfo agli Europei – dopo un ko con la Macedonia del Nord, ha fallito la chance di qualificarsi ai mondiali. Ora prima di riaccomodarsi in panchina per guidare l’amichevole tra deluse contro la Turchia, il ct azzurro sente il dovere di chiedere scusa agli italiani per la figuraccia di giovedì scorso che priverà l’Italia della gioia di vivere e tifare per la propria Nazionale.

Ci abbiamo messo il massimo dell'impegno, ma agli italiani le scuse le dobbiamo chiedere perché non daremo loro una gioia, come abbiamo fatto lo scorso luglio con l'Europeo. Il dispiacere maggiore è il pensiero che avremmo voluto dare a 60 milioni di italiani, tra cui bambini che non hanno mai visto la Nazionale, la possibilità di gioire con l'azzurro. Quattro anni fa quando abbiamo cominciato questo ciclo ci siamo detti che volevamo riavvicinare i tifosi all'Italia: non ci siamo riusciti come invece era successo a luglio, ora dobbiamo ripartire perché non si allontani di nuovo”.

"Guardare qualche giovane è sempre utile"

Riguardo alle motivazioni per rialzare la testa per questa partita, apparentemente inutile Mancini non ha dubbi.

Guardare qualche giovane può esser utile. Con la Turchia ci attende una partita difficile a livello mentale, per noi e per loro. Per noi può cominciare a valere qualcosa: dobbiamo voltare pagina, e per farlo bisogna cambiare qualcosa e pensare più a lungo termine”.

