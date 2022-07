Il Milan è già in forma campionato. A meno di due settimane dal debutto in Serie A contro l'Udinese, in programma sabato 13 agosto a San Siro, la squadra di Stefano Pioli dà una bella dimostrazione di forza e si impone 2-0 in amichevole al Velodrome contro il Marsiglia di Igor Tudor, in quello che a tutti gli effetti è stato il test più prestigioso e impegnativo di questo pre-campionato. A sbloccare il risultato ci pensa Messias, che al 12' spedisce il pallone sotto l'incrocio dopo una grande azione tutta in velocità. Al 28' il solito Giroud firma il raddoppio su assist dello scatenato Messias.

Marsiglia-Milan 0-2

12' Messias (MIL), 28' Giroud (MIL).

Ad

93' - Finisce qui! Marsiglia-Milan 0-2

Amichevoli È un Milan da applausi: 2-0 a Marsiglia firmato Messias-Giroud UN' ORA FA

Prima del triplice fischio Gabbia vicino al gol con un gran destro alzato in corner da Blanco e Kjaer pericolosissimo con un'incornata sull'angolo successivo.

87' Milan vicino al terzo gol

Destro di Saelemaekers respinto da Blanco, il pallone rimane lì e Lazetic colpisce in spaccata da due passi ma il portiere del Marsiglia riesce ancora a respingere.

82' - Dentro anche Bakayoko e Lazetic

Altri due cambi nelle file del Milan: escono Giroud e Bennacer.

78' - Espulso Touré: Marsiglia in 10

Secondo giallo e quindi rosso per il centrocampista del Marsiglia che entra duramente su Krunic a metà campo.

73' - Entrano Kjaer, Saelemaekers, Krunic, Florenzi e Ballo-Touré.

Splendida notizia per il Milan e per Pioli: Simon Kjaer torna in campo dopo quasi 8 mesi dall'infortunio al ginocchio rimediato a inizio dicembre in campionato durante Genoa-Milan: gli fa spazio Tomori. Saelemaekers entra al posto di Messias, Krunic prende il posto di Tonali, Florenzi rileva Calabria. Fuori anche Theo Hernandez e spazio a Ballo-Touré,

70' - Si abbassano i ritmi del match

Milan in controllo in questo secondo tempo, il Marsiglia fa fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Maignan.

64' - Problemi per Giroud

L'attaccante del Milan ha rimediato un pestone al piede destro, ma sembra in grado di proseguire l'incontro.

58' - E qui potete guardare il gol di Giroud

57' - Ammonito Pioli

Cartellino giallo per il tecnico del Milan per proteste.

56' - Qui il gran gol di Messias

53' - Ammonito Tonali

Giallo per il centrocampista del Milan che entra da dietro su Payet all'altezza della trequarti.

50' - Rosso revocato: Nuno Tavares rimane in campo

Dopo un check del VAR, il direttore di gara cambia idea: Messias era in fuorigioco al momento del lancio di Calabria. Si prosegue in 11 contro 11.

48' - Espulso Nuno Tavares: Marsiglia in 10

Calabria in verticale per Messias, trattenuto platealmente da Nuno Tavares ai 25 metri: Vernice estra il rosso, forse un po' severa la sua decisione.

46' - Nel Milan entrano Leao e Adli

Pioli cambia due terzi della linea dei trequartisti: Leao prende il posto di Rebic, Adli rileva Brahim Diaz.

46' - Inizia il secondo tempo

Tocca al Marsiglia far ripartire il gioco al Velodrome.

45' - Il primo tempo finisce qui

Al Velodrome si va al riposo senza recupero con il Milan che conduce 2-0 grazie ai gol di Messias (12') e Giroud (28'). A tra poco per la diretta scritta del secondo tempo dell'amichevole di Marsiglia.

L'esultanza dei giocatori del Milan durante l'amichevole Marsiglia-Milan - Stagione 2022-23 Credit Foto Getty Images

45' - Messias ancora pericoloso

Calabria in verticale per il brasiliano che prende la mira col sinistro e calcia appena dentro l'area di rigore: conclusione centale, Blanco blocca a terra.

40' - Ammonito anche Guendouzi

Giallo anche per il centrocampista dell'OM per un'entrataccia su Giroud.

40' - Ammonito Rebic

Primo cartellino giallo del match: lo rimedia l'attaccante croato per una dura entrata ai danni di Mbemba.

36 ' - Ci prova ancora Calabria

Destro al volo dal limite del capitano del Milan sugli sviluppi di una punizione scodellata a centro area da Bennacer: palla in curva.

31' - Milan a un passo dal 3-0!

Rossoneri scatenati: Diaz, tutto solo davanti a Blanco, calcia di potenza col destro ma il portiere dell'OM si salva. C'è un rimpallo, il pallone arriva sul sinistro di Messias che calcia: Blanco recupera la posizione e respinge per la seconda volta.

28' - Raddoppio del Milan: Giroud!

Altra straordinaria azione dei rossoneri: Calabria in verticale per Messias che controlla con il petto, alza la testa e serve Giroud a centro area: piatto di sinistro di prima intenzione e palla nell'angolino basso con Blanco che si allunga ma non può arrivarci. Milan avanti 2-0!

25' - Cooling break al Velodrome

Le due squadre ne approfittano per dissetarsi e prendere fiato.

22' - Il Milan pressa alto

La squadra di Pioli ha preso coraggio dopo il gol di Messias e aggredisce alto il Marsiglia: la squadra di Tudor non è ancora riuscita a reagire dopo lo svantaggio.

17' - Insiste il Milan

Calabria tenta il destro dalla distanza sugli sviluppi di una corta respinta dell'OM dopo un calcio piazzato: conclusione senza pretese e palla altissima.

12' - Gol del Milan! Messias!

Grande azione del Milan, tutta in velocità: Rebic a metà campo di tacco per Hernandez che pesca Diaz per vie centrali, immediato il tocco per Messias che controlla con il destro e lascia partire un fantastico sinistro che si insacca sotto l'incrocio. Prodezza dell'esterno ex Crotone e Milan avanti al Velodrome!

9' - Ci prova Gerson dalla distanza

Sinistro da fuori del trequartista dell'OM e palla alta, nessun brivido per Maignan.

8' - Marsiglia in avanti

Duro intervento di Bennacer su Suarez sul lato corto sinistro dell'area di rigore: punizione per l'OM da posizione interessante.

5' - Ritmi subito molto alti

Clima infuocato al Velodrome con la squadra di Tudor che aggredisce alta.

1' - Partiti!

Il primo possesso palla è gestito dal Milan.

Ore 18:02 - Squadre in campo

Atmosfera incredibile al Velodrome di Marsiglia, considerato che si tratta di un'amichevole di fine luglio. Un muro di tifosi ha accolto le due squadre che sono appena entrate sul terreno di gioco.

Ore 17:54 - Kjaer va in panchina

Per la prima volta dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nello scorso campionato nei minuti iniziali di Genoa-Milan a inizio dicembre, Simon Kjaer torna a disposizione di Pioli: il difensore danese contro il Marsiglia parte dalla panchina, vedremo se troverà spazio a partita in corso.

Ore 17:45 - Milan: la formazione ufficiale

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. All.: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Adli, Bakayoko, Leao, Lazetic, Kjaer, Florenzi, Krunic, Gabbia.

Ore 17:42 - Marsiglia: la formazione ufficiale

MARSIGLIA (3-4-2-1) - Blanco; Gigot, Mbemba, Balerdi; Clauss, Guendouzi, Rongier, Kolasinac; Gerson, Payet; Suarez. All.: Tudor. A disposizione: Ngapandouetnbu, Van Neck; Caleta-Car, Lirola, Said Mmadi, Tavares, Touré; Ben Seghir, Elmaz, Gueye; Bakambu, De La Fuente, Dieng, Milik, Under.

Come cambia il Milan con De Ketelaere

Amichevoli Ronaldo, rientro flop: 45' in campo e poi via da Old Trafford prima del finale UN' ORA FA