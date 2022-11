C'è anche il Milan nella Dubai Super Cup, il nuovo torneo amichevole che partirà a dicembre inoltrato e vedrà partecipare quattro squadre di calibro internazionale: oltre ai rossoneri, scenderanno in campo anche Liverpool, Arsenal e Lione. La sosta Mondiali ha spinto le squadre europee ad organizzare ritiri e tournée propedeutiche al mantenimento della condizione atletica: ecco che la squadra di Pioli, che già era attesa negli Emirati Arabi questo dicembre - il ritiro dei rossoneri partirà l'11 dicembre e si concluderà il 20 - , è riuscita a confermare la sua presenza per due sfide di lusso col Liverppol di Klopp e con l'Arsenal di Arteta.

Ad

Dubai Super Cup: il programma del Milan

Amichevoli Italia: out Toloi e Palmieri, dentro Parisi e Pinamonti, niente Kean 21 ORE FA

La Dubai Super Cup si disputerà dall'8 al 16 dicembre all'Al Maktoum Stadium. I rossoneri debutteranno contro l'Arsenal, il 13 dicembre. Il match tra Liverpool e Milan, in programma il 16 dicembre, concluderà la rassegna amichevole. Sarà un appuntamento di grande rilevanza per i rossoneri, che vorranno riprendere al meglio il loro cammino in campionato e in Champions League dopo una scomoda interruzione di 50 giorni causa Mondiali. La ripresa della stagione rossonera è prevista per il 4 gennaio, col match di campionato contro la Salernitana.

Klopp si arrabbia: "Non avete fatto abbastanza contro il Mondiale in Qatar"

Amichevoli Chi è Simone Pafundi? Il giovanissimo 10 dell'Udinese che ha stregato Mancini 11/11/2022 ALLE 19:36