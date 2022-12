Finisce 3-2 l'amichevole di Milanello tra il Milan e il Lumezzane, squadra di Serie D. Rossoneri senza Diaz (a riposo dopo l'allenamento mattutino particolarmente intenso) e Saelemaekers, recuperato ma non ancora pronto per giocare. Pioli, davanti a Tatarusanu - nella ripresa Mirante - prova la difesa a tre col giovanissimo Bakoune nella linea con Gabbia e Tomori. Adli e Krunic larghi, il trio Pobega-Tonali-Vranckx in mezzo, la coppia Rebic-Origi in attacco.

Partenza molto lenta del Milan: Lumezzane avanti al 10' con Spini, bravo a controllare in area e a battere Tatarusanu col sinistro. E ospiti più vicini al raddoppio di quanto i rossoneri sfiorino il pari, da lì all'intervallo. Nella ripresa, però, fiammata di Adli, che con una splendida azione personale salta in dribbling tre avversari e non dà scampo a Pisoni per l'1-1. Ma il Lumezzane, poco dopo, torna avanti: destro dalla distanza di Mauri e palla sotto l'incrocio, 1-2.

Con la formazione del Milan quasi totalmente rivoluzionata dai cambi, i rossoneri ribaltano la situazione nel finale. Il pareggio con Alesi, il bomber della Primavera, bravo a sfruttare un'incertezza della difesa del Lumezzane; e poi con un guizzo finale del centrocampista Eletu, che fissa il 3-2 definitivo con cui si chiude il primo impegno amichevole del Milan dopo la sosta.

