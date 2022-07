Il test è andato bene innanzitutto perché nessuno si è infortunato - dice Poi abbiamo giocato contro una squadra abituata alla lotta". Si è conclusa 2-2 l'amichevole tra Napoli e Adana Demirspor disputata a Castel di Sangro. In evidenza Hirving Lozano, che ha sbloccato il match al 10' e ha siglato il definitivo pari al 93' con una conclusione rocambolesca deviata da un difensore avversario. In mezzo la momentanea rimonta dell'Adana con due rigori trasformati da Balotelli al 73' e da Sari all'86'. "- dice Luciano Spalletti a fine partita -.".

Ad

"Kim? Ottimo giocatore, ha carattere"

Amichevoli Il Milan si diverte: 5-0 al Wolfsberger, in gol anche Adli 4 ORE FA

Ancora Spalletti dopo il 2-2 con l'Adana: "Abbiamo messo questa gara nella scaletta allenamenti per progredire di condizione, non l'abbiamo certo preparata come partita a se stante. Ma nonostante questo non ci siamo risparmiati, abbiamo creato tanto ma abbiamo sbagliato gol anche semplici. Poi sui rigori abbiamo un po' di responsabilità, ma in generale tutto bene". E sull'arrivo di Kim: "Sono contento perché è un ottimo giocatore. Va valutato nel nostro calcio, ma già conoscendolo ha mostrato grande disponibiltà e grande carattere".

De Laurentiis: "Spalletti? Tecnico formidabile e persona seria"

Amichevoli Cade la Roma nella prima di Dybala. Tonfo Lazio: il Genoa passa 4-1 4 ORE FA