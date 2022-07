Calcio

Napoli-Adana Demirspor 2-2, gli highlights: Lozano non basta a Spalletti. Balotelli in gol su rigore

AMICHEVOLI - Spettacolare 2-2 per l'amichevole a Castel di Sangro tra Napoli e Adana Demirspor. Buona prestazione degli azzurri di Luciano Spalletti che, davanti al neo acquisto Kim, in tribuna per seguire la partita dei suoi nuovi compagni, trovano un pari piuttosto rocambolesco contro i turchi allenati da Vincenzo Montella. In gol dal dischetto anche Balotelli.

00:05:08, un' ora fa