Penultima amichevole pre-campionato del Napoli , che a Castel di Sangro si è imposto 3-1 sul Girona al termine di una prestazione non particolarmente brillante dal punto di vista del gioco. Il risultato si sblocca al 27' per merito di Lozano , il cui rasoterra basso a centro area propizia la sfortunata autorete di David Lopez. La squadra spagnola reagisce e trova il pari al 56' grazie a Castellanos, ma il finale è tutto del Napoli. Petagna, con un diagonale di sinistro su assist di Zerbin, firma il 2-1 al 76', poi quattro minuti più tardi ci pensa il georgiano Kvaratskhelia su rigore a blindare il successo degli azzurri.

Buona la prova di Kim, attento al centro della difesa. Brutte notizie invece per Politano: l'esterno è stato costretto a lasciare il campo al 24' a causa di un problema al polpaccio sinistro. Il Napoli tornerà in campo sabato 6 agosto, sempre a Castel di Sangro, per l'ultimo test amichevole prima del debutto in campionato: il prossimo avversario sarà l'Espanyol.

