Calcio

Razzismo, Richarlison dopo Brasile-Turchia: "Per fortuna non ho visto lancio banana altrimenti..."

AMICHEVOLI - Richarlison è stato vittima di un gesto di vergognoso razzismo a Parigi quando dopo il gol del 2-1 del Brasile dalle tribune uno spettatore gli ha lanciato una banana in campo: "Dio ha fatto in modo che non mi accorgessi della scena altrimenti non so a caldo in che modo avrei reagito davanti a un simile gesto. Spero questo tifoso venga trovato e punito".

