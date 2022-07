Secondo test amichevole per la Roma di José Mourinho che, in Portogallo, ha regolato 2-0 il Sunderland. I giallorossi hanno sbloccato la gara nella ripresa grazie al guizzo di Afena-Gyan al 75', imitato poco dopo da Nicolò Zaniolo. E' proprio l'attaccante 23enne il protagonista del match in terra lusitana: subentrato nella ripresa, l'azzurro al 27’ ha colpito il palo con un tiro di sinistro dal limite e infine al 35’, con la complicità del centrocampista degli inglesi Matete, ha segnato anche il raddoppio capitolino.

Zaniolo, le ultime di mercato

Ad

l'offerta di 50 milioni che chiede la Roma (prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento pluriennale, ma la società bianconera aspetta sempre la cessione di De Ligt per affondare. Tempo al tempo. Un messaggio incoraggiante al mondo Roma in un'estate rovente sul mercato tra la possibile cessione e un rinnovo di contratto che stenta ad arrivare. Zaniolo piace alla Juve, che però non ha ancora formulato QUI IL NOSTRO FOCUS SULL'ARGOMENTO ) senza inserire giocatori come contropartita. Il club giallorosso, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe aperto alla possibilità del, ma la società bianconera aspetta sempre la cessione di De Ligt per affondare. Tempo al tempo.

Amichevoli Jovic che inizio! 4 gol nel primo test, più che in 51 match col Real 4 ORE FA

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

Amichevoli L'Inter parte con il piede giusto: 4-1 a Lugano 19 ORE FA