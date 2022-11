". Questo il contenuto del post attraverso il quale Sandro Tonali rassicura tutti in merito alle proprie condizioni. Il centrocampista del Milan si era infortunato nel corso del primo tempo dell'amichevole vinta 3-1 dalla Nazionale azzurra contro l'Albania a Tirana : a seguito di un duello aereo di gioco, Tonali era caduto malamente a terra picchiando violentemente una spalla e il collo, ed era stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella.

Tonali è stato trasportato in una clinica privata a Tirana per sottoporsi a una serie di controlli che, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Il centrocampista è stato dimesso subito dopo gli esami ed è rientrato in Italia con la Nazionale. Ora lo staff azzurro dovrà decidere se 'liberare' il giocatore e farlo rientrare in Italia oppure portarlo a Vienna dove domenica sera l'Italia disputerà l'ultima amichevole del 2022 contro l'Austria all'Ernst Happel Stadion . Molto difficilmente, in ogni caso, Tonali scenderà in campo contro gli austriaci.